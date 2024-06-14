Драйзайтль — о третьем поражении от «Флориды»: «Обидно, что мы сами выстрелили себе в ногу»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение от «Флориды» (3:4) в третьем матче финала Кубка Стэнли.

«Мы наносим много бросков, но просто не можем забить. Очень обидно, что сегодня мы где-то сами выстрелили себе в ногу. Мы допустили несколько индивидуальных и коллективных ошибок, которыми они тут же воспользовались», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

«Пантерз» повели в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится 16 июня.