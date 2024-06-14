Бобровский оценил игру «Эдмонтона» после победы «Флориды» в третьем матче финала Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Эдмонтоном» (4:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли.

«У них очень умелая атакующая команда. Они играют в свой хоккей. Нужно быть сосредоточенным на каждом эпизоде. Это классное испытание», — приводит слова Бобровского AP News.

35-летний россиянин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам. «Пантерз» повели в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится 16 июня.