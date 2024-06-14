«Эдмонтон» сократил отставание в третьем матче с «Флоридой»

«Эдмонтон» начал с гола третий период третьего матча финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

Защитник Филип Броберг на 47-й минуте встречи сделал счет 2:4. Ассистировали ему Коннор Макдэвид и Дарнелл Нерс.

Счет в финальной серии после двух матчей 2-0 в пользу «Пантерз».