«Вашингтон» поместил защитника Алексеева в список травмированных

«Вашингтон» поместил российского защитника Александра Алексеева в список травмированных, сообщает журналист Саманта Пелл.

Защитник получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» после удара локтем в голову от защитника Джеймисона Олексяка.

За этот удар Олексяк получил три матча дисквалификации.

В нынешнем сезоне 23-летний Алексеев провел 5 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.