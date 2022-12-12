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12 декабря, 08:35

НХЛ: «Сент-Луис» уступил «Колорадо», «Вашингтон» обыграл «Виннипег» и другие матчи 11 и 12 декабря

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Колтон Парэйко.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

11 декабря, воскресенье

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Рантанен — 17 (Ньюхук, Б. Хант), 30:58 — 0:1. Тарасенко — 8 (бол., О`Райлли, Томас), 48:01 — 1:1. Саад — 6 (мен.), 58:24 — 2:1. Рантанен — 18 (Комфер, Тэйвз), 59:51 — 2:2. Рантанен — 19 (Макар, Ничушкин), 60:29 — 2:3.
Вратари: Биннингтон — Францоуз.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (9+11+12+0) — 31 (10+8+11+2).
Наши: Барбашев (16.43/2/+1), Тарасенко (18.25/4/-1) — Ничушкин (22.57/1/+1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

12 декабря, понедельник

«Коламбус» — «Лос-Анджелес» — 6:5 ОТ (2:0, 3:3, 0:2, 1:0)
Голы: Марченко — 1 (Джонсон), 6:44 — 1:0. Дженнер — 10 (бол., Рословик, Годро), 9:28 — 2:0. Копитар — 9 (Калиев, Фиала), 24:42 — 2:1. Лизотт — 6 (Грундстрем, Иафалло), 28:25 — 2:2. Лайне — 8 (Рословик, Гудбрэнсон), 30:03 — 3:2. Андерсон-Долан — 2 (Дурзи), 35:02 — 3:3. Рословик — 2 (мен., Робинсон, Гавриков), 38:00 — 4:3. Рословик — 3 (бол., Годро, Лайне), 39:31 — 5:3. Копитар — 10 (Уокер), 44:52 — 5:4. Кемпе — 10, 45:31 — 5:5. Годро — 10 (Лайне, Гавриков), 60:40 — 6:5.
Вратари: Мерзликинс — Куик.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 26 (10+7+7+2) — 38 (11+11+16+0).
Наши: Гавриков (25.10/1/+1), Марченко (11.08/1/0), Чинахов (17.01/2/+1) — -.
Коламбус. Nationwide Arena. 14560 зрителей.

«Флорида» — «Сиэтл» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Голы: Бенайерс — 11 (Маккэн), 1:04 — 0:1. Э. Стаал — 1 (Уайт, Казинс), 27:34 — 1:1. Бураковски — 10 (Гурд, Бьоркстранд), 29:05 — 1:2. Эберле — 7 (Борген, Бенайерс), 47:15 — 1:3. Спронг — 6 (бол., Веннберг, Бураковски), 55:09 — 1:4. Гурд — 4 (п.в., Танев, Ларссон), 57:22 — 1:5. Тирни — 2 (Кирстед, Дэлпи), 58:43 — 2:5.
Вратари: Бобровский (57:02 — 57:22) — Джонс.
Штраф: 25 — 8.
Броски: 25 (7+10+8) — 32 (9+9+14).
Наши: — .
Майами. FLA Live Arena. 15625 зрителей.

«Аризона» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 1:0)
Голы: Келлер — 8 (бол., Мозер, Ритчи), 12:46 — 1:0. Фрост — 4 (ван Римсдайк, Типпетт), 22:09 — 1:1. ван Римсдайк — 3 (Фрост), 24:08 — 1:2. Келлер — 9 (Шмальц, Бойд), 27:45 — 2:2. Макбэйн — 4 (Мозер, О`Брайен), 30:21 — 3:2. Типпетт — 8 (ван Римсдайк, Фрост), 38:42 — 3:3. Ритчи — 7, 47:27 — 4:3. Конекны — 11 (п.в., Фрост), 57:43 — 4:4. Келлер — 10 (Чикран, Шмальц), 64:37 — 5:4.
Вратари: Веймелка — Харт (57:31 — 57:43).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 29 (13+9+5+2) — 41 (9+17+13+2).
Наши: — - Проворов (24.50/4/-2).
Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

«Виннипег» — «Вашингтон» — 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)
Голы: ван Римсдайк — 2 (Дауд, Протас), 23:25 — 0:1. Кузнецов — 4 (бол., Карлсон, Шири), 28:21 — 0:2. Юханссон — 7 (мен., буллит), 29:55 — 0:3. Эллер — 6 (Манта, Орлов), 35:24 — 0:4. Лаури — 7 (Моррисси, Бэррон), 40:35 — 1:4. Дюбуа — 14 (Коннор, Эйссимонт), 43:29 — 2:4. Овечкин — 17 (п.в., Орлов), 57:48 — 2:5.
Вратари: Хеллибак (56:20 — 57:48) — Линдгрен.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 31 (10+9+12) — 36 (9+15+12).
Наши: — - Кузнецов (18.15/2/0), Овечкин (16.02/3/-1), Орлов (21.29/3/0).
Виннипег. Canada Life Centre. 14096 зрителей.

«Вегас» — «Бостон» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Стоун — 10 (бол., Стивенсон, Хаттон), 4:03 — 1:0. Бержерон — 10 (Пастрняк, Клифтон), 23:54 — 1:1. Дебраск — 9 (Заха, Холл), 42:10 — 1:2. Койл — 8 (Форборт), 49:04 — 1:3.
Вратари: Томпсон (57:38) — Ульмарк.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (5+12+14) — 27 (6+12+9).
Наши: Мироманов (19.05/3/-2) — -.
Парадайс. T-Mobile Arena. 18114 зрителей.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 28 21 7 44
2 Питтсбург 29 17 12 38
3 Каролина 27 15 12 36
4 Рейнджерс 30 15 15 35
5 Айлендерс 29 17 12 34
6 Вашингтон 30 14 16 32
7 Филадельфия 29 9 20 25
8 Коламбус 27 10 17 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 22 5 45
2 Торонто 29 18 11 42
3 Тампа-Бэй 27 17 10 35
4 Детройт 27 13 14 32
5 Монреаль 28 14 14 30
6 Флорида 29 13 16 30
7 Оттава 28 12 16 26
8 Баффало 28 12 16 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 27 18 9 37
2 Даллас 29 16 13 37
3 Миннесота 28 15 13 32
4 Колорадо 26 14 12 30
5 Нэшвилл 26 12 14 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 26 9 17 22
8 Чикаго 26 7 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 41
2 Сиэтл 27 16 11 35
3 Лос-Анджелес 31 15 16 35
4 Эдмонтон 29 16 13 32
5 Калгари 29 13 16 31
6 Ванкувер 28 12 16 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 23
8 Анахайм 29 7 22 17
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13.12 03:00
Монреаль – Калгари
 2 : 1 Б
13.12 03:00
Питтсбург – Даллас
 2 : 1
13.12 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
13.12 03:30
Оттава – Анахайм
 3 : 0
13.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 2 : 1
13.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 1 : 0 ОТ
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 29 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 29 46
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 42
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 29 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 29 23
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

28 21
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Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 19 1.77
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 10 1.87
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
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