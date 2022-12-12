НХЛ: «Сент-Луис» уступил «Колорадо», «Вашингтон» обыграл «Виннипег» и другие матчи 11 и 12 декабря
11 декабря, воскресенье
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Рантанен — 17 (Ньюхук, Б. Хант), 30:58 — 0:1. Тарасенко — 8 (бол., О`Райлли, Томас), 48:01 — 1:1. Саад — 6 (мен.), 58:24 — 2:1. Рантанен — 18 (Комфер, Тэйвз), 59:51 — 2:2. Рантанен — 19 (Макар, Ничушкин), 60:29 — 2:3.
Вратари: Биннингтон — Францоуз.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (9+11+12+0) — 31 (10+8+11+2).
Наши: Барбашев (16.43/2/+1), Тарасенко (18.25/4/-1) — Ничушкин (22.57/1/+1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
12 декабря, понедельник
«Вегас» — «Бостон» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Стоун — 10 (бол., Стивенсон, Хаттон), 4:03 — 1:0. Бержерон — 10 (Пастрняк, Клифтон), 23:54 — 1:1. Дебраск — 9 (Заха, Холл), 42:10 — 1:2. Койл — 8 (Форборт), 49:04 — 1:3.
Вратари: Томпсон (57:38) — Ульмарк.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (5+12+14) — 27 (6+12+9).
Наши: Мироманов (19.05/3/-2) — -.
Парадайс. T-Mobile Arena. 18114 зрителей.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|28
|21
|7
|44
|2
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|15
|12
|36
|4
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|5
|Айлендерс
|29
|17
|12
|34
|6
|Вашингтон
|30
|14
|16
|32
|7
|Филадельфия
|29
|9
|20
|25
|8
|Коламбус
|27
|10
|17
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|22
|5
|45
|2
|Торонто
|29
|18
|11
|42
|3
|Тампа-Бэй
|27
|17
|10
|35
|4
|Детройт
|27
|13
|14
|32
|5
|Монреаль
|28
|14
|14
|30
|6
|Флорида
|29
|13
|16
|30
|7
|Оттава
|28
|12
|16
|26
|8
|Баффало
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|27
|18
|9
|37
|2
|Даллас
|29
|16
|13
|37
|3
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|30
|5
|Нэшвилл
|26
|12
|14
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|26
|9
|17
|22
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|41
|2
|Сиэтл
|27
|16
|11
|35
|3
|Лос-Анджелес
|31
|15
|16
|35
|4
|Эдмонтон
|29
|16
|13
|32
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|23
|8
|Анахайм
|29
|7
|22
|17
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|2 : 1 Б
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Даллас
|2 : 1
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|13.12
|03:30
|
Оттава – Анахайм
|3 : 0
|13.12
|04:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|2 : 1
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|1 : 0 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|29
|46
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|42
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|28
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|19
|1.77
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12