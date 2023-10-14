«Вашингтон» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» одержал победу над «Вашингтоном» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ, прошедшем на «Капитал Уан Арене».

Голами отметились Евгений Малкин, Рейли Смит и Сидни Кросби, оформивший дубль. Также на счету российского форварда три результативные передачи.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте