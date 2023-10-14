«Нью-Джерси» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» в серии буллитов выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У хозяев голами отметились Йеспер Братт (дубль) и Дуги Хэмилтон. У гостей голы на счету Мэттью Дамбы, Ника Шмалца и Шона Дурзи. В серии буллитов «Койотис» дважды реализовали свои попытки, а их соперники — ни разу.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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