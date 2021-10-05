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«Вашингтон» отправил Алексеева и Протаса в фарм-клуб

21:39
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«Вашингтон» сообщил о переводе некоторых хоккеистов в фарм-клуб. В «Херши» из АХЛ подготовку к сезону продолжат защитник Александр Алексеев и нападающий Алексей Протас, информирует пресс-служба «Кэпиталз».

В прошлом сезоне хоккеисты выступали в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» и минское «Динамо» соответственно.

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Иван Шитик все материалы автора

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