«Вашингтон» отправил Алексеева и Протаса в фарм-клуб
21:39
«Вашингтон» сообщил о переводе некоторых хоккеистов в фарм-клуб. В «Херши» из АХЛ подготовку к сезону продолжат защитник Александр Алексеев и нападающий Алексей Протас, информирует пресс-служба «Кэпиталз».
В прошлом сезоне хоккеисты выступали в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» и минское «Динамо» соответственно.
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