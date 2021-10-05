«Оттава» периодически игнорирует агента Брэди Ткачака

Стали известны подробности переговоров «Оттавы» с нападающим Брэди Ткачаком о новом контракте, пишет журналист Энди Стриклэнд.

Канадский клуб хочет заключить с хоккеистом, который находится в статусе ограниченно свободного агента, контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов. Однако задержка в переговорах зачастюу происходит по вине канадского клуба, который игнорирует или несколько дней не выходит на контакт с агентом 22-летнего игрока.

По данным источника, такой настрой исходит от владельца клуба Юджина Мельника, который недоволен финансовыми запросами молодого хоккеиста.

«Оттава» выбрала Ткачака на драфте-2018 под общим четвертым номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.