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«Оттава» периодически игнорирует агента Брэди Ткачака

5 октября, 23:31
Брэди Ткачак. Фото Getty Images
Брэди Ткачак. Фото Getty Images
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Стали известны подробности переговоров «Оттавы» с нападающим Брэди Ткачаком о новом контракте, пишет журналист Энди Стриклэнд.

Канадский клуб хочет заключить с хоккеистом, который находится в статусе ограниченно свободного агента, контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов. Однако задержка в переговорах зачастюу происходит по вине канадского клуба, который игнорирует или несколько дней не выходит на контакт с агентом 22-летнего игрока.

По данным источника, такой настрой исходит от владельца клуба Юджина Мельника, который недоволен финансовыми запросами молодого хоккеиста.

«Оттава» выбрала Ткачака на драфте-2018 под общим четвертым номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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