«Вашингтон» обыграл «Нэшвилл». Овечкин набрал 1 очко, Орлов сделал 2 голевые передачи
05:49
«Вашингтон» выиграл у «Нэшвилла» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» прервали семиматчевую серию побед «Предаторз».
Российский нападающий Евгений Кузнецов стал автором победной шайбы. Александр Овечкин отметился одной голевой передачей, а Дмитрий Орлов — двумя. Голкипер Илья Самсонов отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.
В составе «Предаторз» голом отметился российский нападающий Яков Тренин.
Читайте также
Самоуничтожение мирового хоккея. Олимпиада — без НХЛ, МЧМ — отменен, какой кошмар стоит ждать дальше?
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю