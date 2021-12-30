«Вашингтон» обыграл «Нэшвилл». Овечкин набрал 1 очко, Орлов сделал 2 голевые передачи

«Вашингтон» выиграл у «Нэшвилла» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» прервали семиматчевую серию побед «Предаторз».

Российский нападающий Евгений Кузнецов стал автором победной шайбы. Александр Овечкин отметился одной голевой передачей, а Дмитрий Орлов — двумя. Голкипер Илья Самсонов отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

В составе «Предаторз» голом отметился российский нападающий Яков Тренин.