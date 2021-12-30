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«Вашингтон» обыграл «Нэшвилл». Овечкин набрал 1 очко, Орлов сделал 2 голевые передачи

05:49
30 декабря. «Вашингтон» — «Нэшвилл» — 5:3. Евгений Кузнецов. Фото Twitter
30 декабря. «Вашингтон» — «Нэшвилл» — 5:3. Евгений Кузнецов. Фото Twitter
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«Вашингтон» выиграл у «Нэшвилла» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» прервали семиматчевую серию побед «Предаторз».

Российский нападающий Евгений Кузнецов стал автором победной шайбы. Александр Овечкин отметился одной голевой передачей, а Дмитрий Орлов — двумя. Голкипер Илья Самсонов отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

В составе «Предаторз» голом отметился российский нападающий Яков Тренин.

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Евгений Козинов все материалы автора
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