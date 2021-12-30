«Флорида» обыграла «Рейнджерс». Панарин набрал 2 очка

«Флорида» выиграла у «Рейнджерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантерз» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. Его признали третьей звездой встречи.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 28 из 32 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 30 сэйвов.