«Флорида» обыграла «Рейнджерс». Панарин набрал 2 очка
05:47
«Флорида» выиграла у «Рейнджерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантерз» прервали свою трехматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. Его признали третьей звездой встречи.
Голкипер Игорь Шестеркин отразил 28 из 32 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 30 сэйвов.
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