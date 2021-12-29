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НХЛ, расписание матчей 30 декабря: «Вашингтон» — «Нэшвилл» и другие игры

20:00
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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В ночь на 30 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

03.00. «Баффало» — «Нью-Джерси»

03.00. «Вашингтон» — «Нэшвилл»

03.00. «Флорида» — «Рейнджерс»

04.30. «Сент-Луис» — «Эдмонтон»

06.00. «Сиэтл» — «Филадельфия»

063.0. «Анахайм» — «Ванкувер»

Матчи «Айлендерс» — «Детройт», «Виннипег» — «Чикаго», «Оттава» — «Бостон», «Торонто» — «Питтсбург» и «Колорадо» — «Даллас» перенесены из-за коронавируса.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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