НХЛ, расписание матчей 30 декабря: «Вашингтон» — «Нэшвилл» и другие игры
20:00
В ночь на 30 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
03.00. «Баффало» — «Нью-Джерси»
03.00. «Вашингтон» — «Нэшвилл»
03.00. «Флорида» — «Рейнджерс»
04.30. «Сент-Луис» — «Эдмонтон»
06.00. «Сиэтл» — «Филадельфия»
063.0. «Анахайм» — «Ванкувер»
Матчи «Айлендерс» — «Детройт», «Виннипег» — «Чикаго», «Оттава» — «Бостон», «Торонто» — «Питтсбург» и «Колорадо» — «Даллас» перенесены из-за коронавируса.
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
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