«Вашингтон» дома проиграл «Миннесоте». Овечкин набрал 2 очка

Овечкин набрал 2 очка в проигранном матче «Вашингтона» с «Миннесотой»

«Вашингтон» на своем льду потерпел поражение от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Уайлд» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в обоих голах своей команды. Он сделал две голевые передачи.

«Миннесота» набрала 54 очка и идет на 6-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» с 54 очками занимает 7-е место в Восточной конференции.