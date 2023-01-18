Овечкин догнал Жиру по голевым передачам за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

После двух периодов счет 3:2 в пользу «Уайлд». 37-летний россиянин поучаствовал в обоих голах «Кэпиталз».

Овечкин достиг отметки в 652 голевые передачи за карьеру в НХЛ. По этому показателю он поднялся на 68-е место, сравнявшись с Клодом Жиру.

Рекордсменом НХЛ по голевым передачам является канадский форвард Уэйн Гретцки. Он сделал 1963 голевые передачи за карьеру.