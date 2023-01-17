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Сегодня, 23:00

НХЛ, 18 января: «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» — «Флорида» и другие матчи

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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

В ночь на 18 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» в гостях сыграет против «Вашингтона» и другие встречи.

НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 января (время начала — московское):

03.00. «Монреаль» — «Виннипег»

03.00. «Филадельфия» — «Анахайм»

03.00. «Торонто» — «Флорида»

03.00. «Вашингтон» — «Миннесота»

04.00. «Нэшвилл» — «Коламбус»

04.30. «Чикаго» — «Баффало»

05.00. «Аризона» — «Детройт»

05.00. «Эдмонтон» — «Сиэтл»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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22.01
17.01 00:00
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 4 Б
17.01 00:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
 1 : 4
17.01 02:00
Вегас – Даллас
 0 : 4
17.01 03:00
Коламбус – Рейнджерс
1 : 3
17.01 03:00
Питтсбург – Анахайм
 4 : 3 ОТ
17.01 03:30
Айлендерс – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
17.01 04:00
Нэшвилл – Калгари
 2 : 1
17.01 04:00
Сент-Луис – Оттава
 2 : 1
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