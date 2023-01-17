НХЛ, 18 января: «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» — «Флорида» и другие матчи
В ночь на 18 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» в гостях сыграет против «Вашингтона» и другие встречи.
НХЛ. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 января (время начала — московское):
03.00. «Монреаль» — «Виннипег»
03.00. «Филадельфия» — «Анахайм»
03.00. «Вашингтон» — «Миннесота»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
|17.01
|00:00
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|3 : 4 Б
|17.01
|00:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|1 : 4
|17.01
|02:00
|
Вегас – Даллас
|0 : 4
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|1 : 3
|17.01
|03:00
|
Питтсбург – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|2 : 1
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|2 : 1
Новости