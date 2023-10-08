«Вашингтон» уступил «Коламбусу», Овечкин забил гол
«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ уступил «Коламбусу» со счетом 2:4.
В составе «Кэпиталз» отличился Александр Овечкин, который забил первый гол в этой предсезонке. У «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился результативной передачей.
В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» 14 октября сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» днем ранее встретится с «Филадельфией».
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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