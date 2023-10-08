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Сегодня, 04:42

«Вашингтон» уступил «Коламбусу», Овечкин забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ уступил «Коламбусу» со счетом 2:4.

В составе «Кэпиталз» отличился Александр Овечкин, который забил первый гол в этой предсезонке. У «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко отметился результативной передачей.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» 14 октября сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» днем ранее встретится с «Филадельфией».

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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