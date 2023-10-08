«Анахайм»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Анахайм Дакс»
Город: Анахайм, Калифорния (США)
Год основания: 1993
Главный тренер: Грег Кронин
Капитан: вакантно
Домашняя арена (вместимость): Хонда-центр (на 17 174)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский
«Анахайм»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Анахайм» занял 16-е место в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками и стал восьмым в Тихоокеанском дивизионе. «Дакс» не вышли в плей-офф НХЛ.
«Анахайм» единственный раз в своей истории выигрывал Кубок Стэнли в сезоне 2006 / 2007. В финале турнира «Дакс» обыграли в серии «Оттаву» (4-1).
«Анахайм»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Анахайм» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 15 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях матчем против «Вегаса» на «T-Mobile Arena» в городе Парадайс. Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Дакс» на выезде закроют регулярный чемпионат НХЛ матчем с «Голден Найтс» на в пятницу, 19 апреля (начало — 05.00 мск).
«Анахайм»: календарь матчей в октябре 2023
15 октября. 05.00 (мск). «Вегас» — «Анахайм»
16 октября. 03.30. «Анахайм» — «Каролина»
20 октября. 05.00. «Анахайм» — «Даллас»
21 октября. 23.00. «Аризона» — «Анахайм»
23 октября. 03.30. «Анахайм» — «Бостон»
25 октября. 01.30. «Коламбус» — «Анахайм»
27 октября. 02.00. «Бостон» — «Анахайм»
28 октября. 20.00. «Филадельфия» — «Анахайм»
31 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Анахайм»
Календарь матчей «Анахайма» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Анахайма»
Грег Кронин (60 лет) начал тренерскую карьеру в 1987 году. Ранее американский специалист работал в «Айлендерс», «Торонто», «Колорадо Иглз» и в других командах.
Российские хоккеисты «Анахайма»
- Павел Минтюков (защитник)
- Илья Любушкин (защитник)
«Анахайм»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -