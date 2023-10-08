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«Анахайм»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Анахайм» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 15 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты Павел Минтюков и Джон Гибсон.
Игроки «Анахайма» Павел Минтюков (34-й номер) и Джон Гибсон (вратарь).
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Анахайм Дакс» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Анахайм Дакс»
Город: Анахайм, Калифорния (США)
Год основания: 1993
Главный тренер: Грег Кронин
Капитан: вакантно
Домашняя арена (вместимость): Хонда-центр (на 17 174)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский

«Анахайм»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Анахайм» занял 16-е место в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками и стал восьмым в Тихоокеанском дивизионе. «Дакс» не вышли в плей-офф НХЛ.

«Анахайм» единственный раз в своей истории выигрывал Кубок Стэнли в сезоне 2006 / 2007. В финале турнира «Дакс» обыграли в серии «Оттаву» (4-1).

«Анахайм»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Анахайм» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 15 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях матчем против «Вегаса» на «T-Mobile Arena» в городе Парадайс. Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Дакс» на выезде закроют регулярный чемпионат НХЛ матчем с «Голден Найтс» на в пятницу, 19 апреля (начало — 05.00 мск).

«Анахайм»: календарь матчей в октябре 2023

15 октября. 05.00 (мск). «Вегас» — «Анахайм»

16 октября. 03.30. «Анахайм» — «Каролина»

20 октября. 05.00. «Анахайм» — «Даллас»

21 октября. 23.00. «Аризона» — «Анахайм»

23 октября. 03.30. «Анахайм» — «Бостон»

25 октября. 01.30. «Коламбус» — «Анахайм»

27 октября. 02.00. «Бостон» — «Анахайм»

28 октября. 20.00. «Филадельфия» — «Анахайм»

31 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Анахайм»

Календарь матчей «Анахайма» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Анахайма»

Грег Кронин (60 лет) начал тренерскую карьеру в 1987 году. Ранее американский специалист работал в «Айлендерс», «Торонто», «Колорадо Иглз» и в других командах.

Российские хоккеисты «Анахайма»

  • Павел Минтюков (защитник)
  • Илья Любушкин (защитник)

«Анахайм»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
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«Миннесота»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
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11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
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