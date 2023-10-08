«Миннесота» обыграла «Даллас», у Капризова гол
«Миннесота» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 4:0.
В составе «Уайлд» заброшенной шайбой отличился Кирилл Капризов.
В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» 13 октября сыграет с «Флоридой», «Даллас» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».
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16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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