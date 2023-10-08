«Миннесота» обыграла «Даллас», у Капризова гол

«Миннесота» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 4:0.

В составе «Уайлд» заброшенной шайбой отличился Кирилл Капризов.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» 13 октября сыграет с «Флоридой», «Даллас» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».