«Коламбус» победил «Вашингтон». Овечкин забросил одну шайбу

«Коламбус» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 ОТ. «Кэпиталз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой. Перед началом встречи состоялась церемония в честь выхода 37-летнего россиянина на второе место в истории североамериканской лиги по голам.