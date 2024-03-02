Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать волевую победу над «Филадельфией»

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэпиталз» проигрывали после первого периода в две шайбы, но смогли отыграться и одержать победу.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Их теперь разделают 55 шайб: 839 и 894 гола соответственно.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 69 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Голы: Бринк — 9 (Фрост, Типпетт), 1:52 — 0:1. Типпетт — 22 (бол., Замула, Фрост), 18:23 — 0:2. Овечкин — 17 (Уилсон, Лапьер), 24:34 — 1:2. Милано — 7 (Пачиоретти, Строум), 29:55 — 2:2. Карлсон — 5 (Лапьер, Сандин), 37:45 — 3:2. Манта — 19 (бол., Строум, Уилсон), 46:04 — 4:2. Строум — 22 (Пачиоретти, Эдмундсон), 55:38 — 5:2.

Вратари: Линдгрен — Эрссон.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 21 (5+9+7) — 24 (11+5+8).

Наши: Алексеев (11.22/0/+3), Овечкин (17.43/2/+2) — Замула (17.04/1/0).

2 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.