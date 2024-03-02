Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать волевую победу над «Филадельфией»
«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэпиталз» проигрывали после первого периода в две шайбы, но смогли отыграться и одержать победу.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Их теперь разделают 55 шайб: 839 и 894 гола соответственно.
«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 69 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Голы: Бринк — 9 (Фрост, Типпетт), 1:52 — 0:1. Типпетт — 22 (бол., Замула, Фрост), 18:23 — 0:2. Овечкин — 17 (Уилсон, Лапьер), 24:34 — 1:2. Милано — 7 (Пачиоретти, Строум), 29:55 — 2:2. Карлсон — 5 (Лапьер, Сандин), 37:45 — 3:2. Манта — 19 (бол., Строум, Уилсон), 46:04 — 4:2. Строум — 22 (Пачиоретти, Эдмундсон), 55:38 — 5:2.
Вратари: Линдгрен — Эрссон.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 21 (5+9+7) — 24 (11+5+8).
Наши: Алексеев (11.22/0/+3), Овечкин (17.43/2/+2) — Замула (17.04/1/0).
2 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|60
|40
|20
|83
|2
|Каролина
|60
|36
|24
|78
|3
|Филадельфия
|61
|31
|30
|69
|4
|Вашингтон
|59
|28
|31
|65
|5
|Нью-Джерси
|59
|30
|29
|64
|6
|Айлендерс
|59
|25
|34
|64
|7
|Питтсбург
|57
|27
|30
|62
|8
|Коламбус
|59
|19
|40
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|40
|20
|84
|2
|Бостон
|61
|35
|26
|84
|3
|Торонто
|59
|34
|25
|76
|4
|Детройт
|60
|33
|27
|72
|5
|Тампа-Бэй
|62
|32
|30
|70
|6
|Баффало
|60
|28
|32
|60
|7
|Монреаль
|60
|23
|37
|55
|8
|Оттава
|58
|25
|33
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|62
|36
|26
|81
|2
|Виннипег
|58
|37
|21
|79
|3
|Колорадо
|61
|37
|24
|79
|4
|Нэшвилл
|61
|34
|27
|70
|5
|Сент-Луис
|59
|30
|29
|63
|6
|Миннесота
|60
|28
|32
|62
|7
|Аризона
|60
|24
|36
|53
|8
|Чикаго
|60
|15
|45
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|62
|38
|24
|83
|2
|Вегас
|60
|33
|27
|73
|3
|Эдмонтон
|57
|35
|22
|72
|4
|Лос-Анджелес
|59
|30
|29
|70
|5
|Калгари
|59
|29
|30
|63
|6
|Сиэтл
|59
|26
|33
|63
|7
|Анахайм
|59
|21
|38
|45
|8
|Сан-Хосе
|58
|15
|43
|35
|2.03
|03:00
|
Оттава – Аризона
|3 : 5
|2.03
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|5 : 2
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Нью-Джерси
|- : -
|2.03
|20:30
|
Каролина – Виннипег
|- : -
|2.03
|23:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|2.03
|23:00
|
Айлендерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|104
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|61
|100
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|60
|41
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|56
|41
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97