Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 839-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Для 38-летнего россиянина этот гол стал 839-м в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 55 шайб.