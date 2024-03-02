«Оттава» проиграла «Аризоне». Тарасенко набрал 2 очка

«Оттава» на своем льду проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Койотс» прервали свою неудачную серию из 15 поражений.

Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко забросил однуй шайбу и сделал голевую передачу.

«Аризона» набрала 53 очка и занимает 13-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Аризона» — 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)

Голы: Карконе — 16, 7:31 — 0:1. Мозер — 4 (Гюнтер, Карконе), 12:39 — 0:2. Шмальц — 17 (бол., Маччелли, Дурзи), 15:37 — 0:3. Тарасенко — 16 (Чикран, Пинто), 18:09 — 1:3. Батерсон — 21 (Бернард-Доккер, Штюцле), 33:49 — 2:3. Пинто — 6 (бол., Тарасенко, Штюцле), 35:52 — 3:3. Гюнтер — 7 (бол., Шмальц, Маччелли), 44:18 — 3:4. Маччелли — 12 (п.в., Хейтон, Мозер), 58:45 — 3:5.

Вратари: Форсберг (57:59 — 58:45) — Веймелка.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 37 (11+19+7) — 31 (18+4+9).

Наши: Зуб (20.53/0/0), Тарасенко (17.34/2/0) — -.

2 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 17734 зрителя.