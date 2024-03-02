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Сегодня, 05:46

«Оттава» проиграла «Аризоне». Тарасенко набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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2 марта. Оттава — Аризона — 3:5.
Фото USA Today Sports

«Оттава» на своем льду проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Койотс» прервали свою неудачную серию из 15 поражений.

Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко забросил однуй шайбу и сделал голевую передачу.

«Аризона» набрала 53 очка и занимает 13-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Аризона» — 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)

Голы: Карконе — 16, 7:31 — 0:1. Мозер — 4 (Гюнтер, Карконе), 12:39 — 0:2. Шмальц — 17 (бол., Маччелли, Дурзи), 15:37 — 0:3. Тарасенко — 16 (Чикран, Пинто), 18:09 — 1:3. Батерсон — 21 (Бернард-Доккер, Штюцле), 33:49 — 2:3. Пинто — 6 (бол., Тарасенко, Штюцле), 35:52 — 3:3. Гюнтер — 7 (бол., Шмальц, Маччелли), 44:18 — 3:4. Маччелли — 12 (п.в., Хейтон, Мозер), 58:45 — 3:5.

Вратари: Форсберг (57:59 — 58:45) — Веймелка.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 37 (11+19+7) — 31 (18+4+9).

Наши: Зуб (20.53/0/0), Тарасенко (17.34/2/0) — -.

2 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 17734 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Оттава Сенаторз
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НХЛ: «Вашингтон» победил «Филадельфия», «Оттава» проиграла «Аризоне». Расписание и результаты матчей 2 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 60 40 20 83
2 Каролина 60 36 24 78
3 Филадельфия 61 31 30 69
4 Вашингтон 59 28 31 65
5 Нью-Джерси 59 30 29 64
6 Айлендерс 59 25 34 64
7 Питтсбург 57 27 30 62
8 Коламбус 59 19 40 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 40 20 84
2 Бостон 61 35 26 84
3 Торонто 59 34 25 76
4 Детройт 60 33 27 72
5 Тампа-Бэй 62 32 30 70
6 Баффало 60 28 32 60
7 Монреаль 60 23 37 55
8 Оттава 58 25 33 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 62 36 26 81
2 Виннипег 58 37 21 79
3 Колорадо 61 37 24 79
4 Нэшвилл 61 34 27 70
5 Сент-Луис 59 30 29 63
6 Миннесота 60 28 32 62
7 Аризона 60 24 36 53
8 Чикаго 60 15 45 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 62 38 24 83
2 Вегас 60 33 27 73
3 Эдмонтон 57 35 22 72
4 Лос-Анджелес 59 30 29 70
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 59 26 33 63
7 Анахайм 59 21 38 45
8 Сан-Хосе 58 15 43 35
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2.03 03:00
Оттава – Аризона
 3 : 5
2.03 03:00
Вашингтон – Филадельфия
 5 : 2
2.03 06:00
Анахайм – Нью-Джерси
 - : -
2.03 20:30
Каролина – Виннипег
 - : -
2.03 23:00
Детройт – Флорида
 - : -
2.03 23:00
Айлендерс – Бостон
 - : -
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 61 104
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 61 100
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 60 41
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 56 41
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
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Спенсер Мартин

Каролина

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