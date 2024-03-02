«Оттава» проиграла «Аризоне». Тарасенко набрал 2 очка
«Оттава» на своем льду проиграла «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Койотс» прервали свою неудачную серию из 15 поражений.
Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко забросил однуй шайбу и сделал голевую передачу.
«Аризона» набрала 53 очка и занимает 13-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Аризона» — 3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
Голы: Карконе — 16, 7:31 — 0:1. Мозер — 4 (Гюнтер, Карконе), 12:39 — 0:2. Шмальц — 17 (бол., Маччелли, Дурзи), 15:37 — 0:3. Тарасенко — 16 (Чикран, Пинто), 18:09 — 1:3. Батерсон — 21 (Бернард-Доккер, Штюцле), 33:49 — 2:3. Пинто — 6 (бол., Тарасенко, Штюцле), 35:52 — 3:3. Гюнтер — 7 (бол., Шмальц, Маччелли), 44:18 — 3:4. Маччелли — 12 (п.в., Хейтон, Мозер), 58:45 — 3:5.
Вратари: Форсберг (57:59 — 58:45) — Веймелка.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 37 (11+19+7) — 31 (18+4+9).
Наши: Зуб (20.53/0/0), Тарасенко (17.34/2/0) — -.
2 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 17734 зрителя.
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|70
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|63
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|62
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|1
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|24
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|33
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|3
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|35
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|72
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|6
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|38
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Оттава – Аризона
|3 : 5
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|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
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|06:00
|
Анахайм – Нью-Джерси
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|2.03
|20:30
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Каролина – Виннипег
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|2.03
|23:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|2.03
|23:00
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Айлендерс – Бостон
|- : -
|И
|О
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|104
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|61
|100
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|60
|41
|
|
Зак Хаймэн
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|56
|41
|И
|КН
|
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|1
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|2
|1.41
|
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