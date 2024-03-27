«Вашингтон» в овертайме обыграл «Детройт». Овечкин не набрал очков

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«Вашингтон» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

«Вашингтон» набрал 81 очко и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке — 79 очков.