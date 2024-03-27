«Флорида» дома проиграла «Бостону». Бобровский сделал 17 сэйвов

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«Флорида» на своем льду проиграла «Бостону» в матчу регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 из 21 броска по своим воротам. Нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

«Бостон» с 99 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 97 очков.