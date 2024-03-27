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Сегодня, 04:45

«Флорида» дома проиграла «Бостону». Бобровский сделал 17 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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27 марта. Флорида — Бостон.
Фото USA Today Sports

«Флорида» на своем льду проиграла «Бостону» в матчу регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 из 21 броска по своим воротам. Нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

«Бостон» с 99 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 97 очков.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Орлов сравнял счет в матче с «Питтсбургом»
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 71 47 24 98
2 Каролина 72 45 27 97
3 Филадельфия 72 36 36 81
4 Вашингтон 70 35 35 79
5 Айлендерс 71 30 41 75
6 Нью-Джерси 72 35 37 74
7 Питтсбург 70 30 40 70
8 Коламбус 71 23 48 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 46 25 97
2 Бостон 72 41 31 97
3 Торонто 70 40 30 89
4 Тампа-Бэй 71 39 32 85
5 Детройт 71 36 35 78
6 Баффало 72 34 38 73
7 Оттава 70 30 40 64
8 Монреаль 70 26 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 46 25 97
2 Даллас 72 44 28 97
3 Виннипег 71 44 27 93
4 Нэшвилл 71 42 29 88
5 Сент-Луис 72 38 34 80
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 71 29 42 63
8 Чикаго 71 20 51 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
2 Эдмонтон 69 42 27 88
3 Лос-Анджелес 71 38 33 87
4 Вегас 71 39 32 85
5 Калгари 70 33 37 71
6 Сиэтл 70 28 42 69
7 Анахайм 71 24 47 52
8 Сан-Хосе 70 16 54 40
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Флорида – Бостон
 - : -
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Рейнджерс – Филадельфия
 - : -
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Питтсбург – Каролина
 - : -
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Вашингтон – Детройт
 - : -
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Торонто – Нью-Джерси
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 71 122
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 117
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 68 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 71 50
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 22 1.96
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