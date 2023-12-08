«Вашингтон» по буллитам проиграл «Далласу» в 700-м матче Кузнецова
«Даллас» в серии буллитов обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.
Российский нападающий Евгений Кузнецов сыграл свой 700-й матч в североамериканской лиге и отметился голевой передачей. Форвард Александр Овечкин сделал голевую передачу и достиг отметки в 1500 очков за карьеру.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 33 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Даллас» — 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Протас — 3 (Макмайкл, Дженсен), 7:11 — 1:0. Сегин — 9 (Стил, Хейсканен), 15:38 — 1:1. Строум — 9 (Уилсон, ван Римсдайк), 24:31 — 2:1. Кузнецов — 5 (Филлипс, Протас), 27:14 — 3:1. Марчмент — 9 (Дюшен), 34:19 — 3:2. Хинтц — 9 (бол., Бенн, Робертсон), 41:51 — 3:3. Строум — 10 (бол., Манта, Овечкин), 49:08 — 4:3. Хинтц — 10 (Робертсон, Павелски), 53:47 — 4:4.
Победный буллит: Робертсон.
Вратари: Линдгрен — Уэджвуд.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (6+13+6+2) — 38 (10+14+12+2).
Наши: Кузнецов (20.57/1/0), Овечкин (17.49/3/0) — Дадонов (12.30/3/-1).
8 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 15 850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|29
|3
|Айлендерс
|25
|11
|14
|29
|4
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|5
|Вашингтон
|23
|12
|11
|27
|6
|Нью-Джерси
|23
|12
|11
|25
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
|8
|Коламбус
|28
|8
|20
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|17
|8
|37
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|32
|3
|Детройт
|25
|14
|11
|32
|4
|Торонто
|23
|13
|10
|30
|5
|Тампа-Бэй
|28
|12
|16
|29
|6
|Монреаль
|26
|11
|15
|25
|7
|Баффало
|27
|11
|16
|24
|8
|Оттава
|21
|10
|11
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|25
|15
|10
|33
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|28
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|0 : 4
|8.12
|03:00
|
Оттава – Торонто
|3 : 4
|8.12
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|5 : 6 ОТ
|8.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|4 : 5 Б
|8.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|1 : 3
|8.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|7 : 3
|8.12
|04:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|5 : 1
|8.12
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|1 : 0
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|8.12
|05:00
|
Калгари – Каролина
|- : -
|8.12
|05:00
|
Аризона – Филадельфия
|- : -
|8.12
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|8.12
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84