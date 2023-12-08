«Нэшвилл» обыграл «Тампу». Тренин забросил в пустые ворота

«Нэшвилл» переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Предаторз» одержали третью победу подряд.

В концовке встречи российский нападающий Яков Тренин забросил шайбу в пустые ворота.

«Нэшвилл» набрал 28 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 29 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Пярссинен — 5 (бол., Томасино, Макдона), 17:14 — 1:1. Форсберг — 14 (бол., Йоси, Нюквист), 22:37 — 2:1. Макдона — 1, 24:32 — 3:1. Йоси — 6 (Смит), 46:11 — 4:1. Тренин — 6 (п.в., Шервуд), 53:13 — 5:1.

Вратари: Сарос — Йоханссон (51:38 — 53:13).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 30 (8+10+12) — 33 (8+14+11).

Наши: Тренин (14.26/2/+3) — Кучеров (23.26/6/-1), Сергачев (23.41/3/-2).

8 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.