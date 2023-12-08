«Нэшвилл» обыграл «Тампу». Тренин забросил в пустые ворота
«Нэшвилл» переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Предаторз» одержали третью победу подряд.
В концовке встречи российский нападающий Яков Тренин забросил шайбу в пустые ворота.
«Нэшвилл» набрал 28 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 29 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Пярссинен — 5 (бол., Томасино, Макдона), 17:14 — 1:1. Форсберг — 14 (бол., Йоси, Нюквист), 22:37 — 2:1. Макдона — 1, 24:32 — 3:1. Йоси — 6 (Смит), 46:11 — 4:1. Тренин — 6 (п.в., Шервуд), 53:13 — 5:1.
Вратари: Сарос — Йоханссон (51:38 — 53:13).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 30 (8+10+12) — 33 (8+14+11).
Наши: Тренин (14.26/2/+3) — Кучеров (23.26/6/-1), Сергачев (23.41/3/-2).
8 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|29
|3
|Айлендерс
|25
|11
|14
|29
|4
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|5
|Вашингтон
|23
|12
|11
|27
|6
|Нью-Джерси
|23
|12
|11
|25
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
|8
|Коламбус
|28
|8
|20
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|17
|8
|37
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|32
|3
|Детройт
|25
|14
|11
|32
|4
|Торонто
|23
|13
|10
|30
|5
|Тампа-Бэй
|28
|12
|16
|29
|6
|Монреаль
|26
|11
|15
|25
|7
|Баффало
|27
|11
|16
|24
|8
|Оттава
|21
|10
|11
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|25
|15
|10
|33
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|28
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|7
|Миннесота
|23
|9
|14
|22
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|26
|16
|10
|33
|4
|Калгари
|25
|10
|15
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|0 : 4
|8.12
|03:00
|
Оттава – Торонто
|3 : 4
|8.12
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|5 : 6 ОТ
|8.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|4 : 5 Б
|8.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|1 : 3
|8.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|7 : 3
|8.12
|04:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|5 : 1
|8.12
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|1 : 0
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|- : -
|8.12
|05:00
|
Калгари – Каролина
|- : -
|8.12
|05:00
|
Аризона – Филадельфия
|- : -
|8.12
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|8.12
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|26
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|26
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84