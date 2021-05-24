«Бостон» победил «Вашингтон» в пятом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Бостон» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вашингтон» со счетом 3:1.

На дубль Патриса Бержерона и Давида Пастрняка хозяева ответили точным броском Конора Шири с передачи Дмитрия Орлова. На 55-й минуте встречи форвард Ларс Эллер забросил шайбу в ворота «Брюинз», однако арбитры отменили взятие ворот из-за толчка голкипера Туукки Раска со стороны Евгения Кузнецова.

«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Питтсбург» — «Айлендерс» (счет в серии 2-2).