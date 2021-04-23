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Варламов прокомментировал поражение по буллитам от «Вашингтона»

07:29
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (0:1 Б).

«Я лучше выиграю со счетом 2:1 или 6:5, чем подобное поражение, потому что для меня главное — победа команды. Это хорошо для статистики, когда ты не пропускаешь, но после игры ты возвращаешься домой с проигранным матчем», — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 64 очками занимает первое место в восточном дивизионе, «Айлендерс» с 63 очками — на третьей строчке.

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