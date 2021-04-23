Карлсон: «Когда «Вашингтону» туго, приходится положиться на Самсонова»

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал игру вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:0 Б).

«Когда нам туго, как в этой игре, в какой-то момент приходится положиться на него, он очень сильно сыграл. Это были не просто хорошие сейвы, это были отличные сейвы. В этом разница», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

Самсонов был признан первой звездой матча, отразив 26 бросков по своим воротам.

После этого матча «Вашингтон» с 64 очками занимает первое место в восточном дивизионе, «Айлендерс» с 63 очками — на третьей строчке.