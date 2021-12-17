Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
Вратарь «Айлендерс» Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
11:25
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Бостона» (3:1) россиянин отразил 40 из 41 броска по своим воротам.
Первой звездой дня стал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, который сделал дубль и отдал результативную передачу в игре с «Колорадо» (5:2).
Третья звезда дня — форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер, на счету которого дубль в матче с «Детройтом» (5:3).
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю