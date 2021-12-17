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Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Варламов признан второй звездой дня в НХЛ
11:25
Семен Варламов. Фото Instagram
Семен Варламов. Фото Instagram
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Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Бостона» (3:1) россиянин отразил 40 из 41 броска по своим воротам.

Первой звездой дня стал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, который сделал дубль и отдал результативную передачу в игре с «Колорадо» (5:2).

Третья звезда дня — форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер, на счету которого дубль в матче с «Детройтом» (5:3).

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Иван Торопцев все материалы автора
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