Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Бостона» (3:1) россиянин отразил 40 из 41 броска по своим воротам.

Первой звездой дня стал нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, который сделал дубль и отдал результативную передачу в игре с «Колорадо» (5:2).

Третья звезда дня — форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер, на счету которого дубль в матче с «Детройтом» (5:3).