НХЛ, расписание матчей 17 декабря: «Тампа-Бэй» — «Оттава», «Миннесота» — «Баффало» и другие игры
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В ночь на 17 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
03:00. «Каролина» — «Детройт»
03:00. «Монреаль» — «Филадельфия»
03:00. «Нью-Джерси» — «Вегас»
03:00. «Тампа-Бэй» — «Оттава»
03:00. «Флорида» — «Лос-Анджелес»
03:30. «Айлендерс» — «Бостон»
04:00. «Миннесота» — «Баффало»
04:00. «Нэшвилл» — «Колорадо»
05:00. «Эдмонтон» — «Коламбус»
06:30. «Сан-Хосе» — «Ванкувер»
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