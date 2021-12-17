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НХЛ, расписание матчей 17 декабря: «Тампа-Бэй» — «Оттава», «Миннесота» — «Баффало» и другие игры

00:30
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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В ночь на 17 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

03:00. «Каролина» — «Детройт»

03:00. «Монреаль» — «Филадельфия»

03:00. «Нью-Джерси» — «Вегас»

03:00. «Тампа-Бэй» — «Оттава»

03:00. «Флорида» — «Лос-Анджелес»

03:30. «Айлендерс» — «Бостон»

04:00. «Миннесота» — «Баффало»

04:00. «Нэшвилл» — «Колорадо»

05:00. «Эдмонтон» — «Коламбус»

06:30. «Сан-Хосе» — «Ванкувер»

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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