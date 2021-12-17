Варламов доволен своей первой победой в нынешнем сезоне НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал победу над «Бостоном» (3:1), которая стала для россиянина первой в нынешнем сезоне.

«Я чувствую себя отлично. Прошло много времени, поэтому первая победа для меня — это потрясающее чувство. Наконец-то! У меня был трудный отрезок, но он закончился, и я сейчас прежде всего рад за команду. Мы взяли два очка, и за себя я тоже счастлив. Конечно, в последнее время было нелегко, для меня это был тяжелый отрезок. Я пропустил много матчей со старта сезона, весь тренировочный лагерь. Но когда я играл в начале ноября против «Миннесоты» (это был мой первый матч), то, даже пропустив тренинг-кемп, я чувствовал свою игру. Я провел много матчей в последние пару недель. И думаю, что играл весьма хорошо. Я старался дать своей команде шанс на победу. Я был доволен своей игрой. Просто теперь она дала результат», — приводит официальный сайт НХЛ слова Варламова.

В матче с «Бостоном» Варламов отразил 40 из 41 броска по своим воротам и был признан второй звездой дня в НХЛ.