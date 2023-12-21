Варламов признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Айлендерс» (3:2 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер островитян Семен Варламов. 35-летний россиянин отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Кэпс» Дарси Куемпер, который отразил 30 из 32 бросков. Возглавил тройку автор победной шайбы Дилан Строум.