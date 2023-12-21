Варламов признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Айлендерс» (3:2 ОТ).
Третьей звездой встречи признан российский голкипер островитян Семен Варламов. 35-летний россиянин отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал вратарь «Кэпс» Дарси Куемпер, который отразил 30 из 32 бросков. Возглавил тройку автор победной шайбы Дилан Строум.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|29
|16
|13
|36
|6
|Нью-Джерси
|30
|16
|14
|34
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|33
|11
|22
|27
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|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
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|31
|18
|13
|38
|4
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|Детройт
|32
|15
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|34
|6
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|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|27
|11
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|19
|12
|41
|2
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|31
|16
|15
|34
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|28
|18
|10
|40
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|32
|9
|23
|21
Результаты / календарь
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28.12
29.12
|21.12
|03:30
|
Виннипег – Детройт
|5 : 2
|21.12
|03:30
|
Вашингтон – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|21.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
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