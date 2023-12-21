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Сегодня, 06:25

Варламов признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Айлендерс» (3:2 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер островитян Семен Варламов. 35-летний россиянин отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Кэпс» Дарси Куемпер, который отразил 30 из 32 бросков. Возглавил тройку автор победной шайбы Дилан Строум.

Александр Овечкин. Гол с передачи Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Айлендерс»
Дилан Строум
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 30 22 8 45
2 Филадельфия 31 18 13 39
3 Айлендерс 32 15 17 39
4 Каролина 32 17 15 37
5 Вашингтон 29 16 13 36
6 Нью-Джерси 30 16 14 34
7 Питтсбург 30 14 16 31
8 Коламбус 33 11 22 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 19 11 44
2 Торонто 29 16 13 38
3 Флорида 31 18 13 38
4 Тампа-Бэй 33 15 18 35
5 Детройт 32 15 17 34
6 Монреаль 31 14 17 32
7 Баффало 33 13 20 29
8 Оттава 27 11 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 19 12 41
2 Даллас 30 18 12 40
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Нэшвилл 32 18 14 36
5 Аризона 31 16 15 34
6 Сент-Луис 31 15 16 31
7 Миннесота 30 13 17 30
8 Чикаго 31 10 21 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 21 12 47
2 Ванкувер 33 22 11 46
3 Лос-Анджелес 28 18 10 40
4 Калгари 32 13 19 31
5 Сиэтл 33 10 23 29
6 Эдмонтон 29 13 16 27
7 Анахайм 31 12 19 24
8 Сан-Хосе 32 9 23 21
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29.12
21.12 03:30
Виннипег – Детройт
 5 : 2
21.12 03:30
Вашингтон – Айлендерс
3 : 2 ОТ
21.12 06:00
Лос-Анджелес – Сиэтл
 - : -
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Ванкувер

 33 44
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