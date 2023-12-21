В «Тампе» оценили вероятность участия защитника Сергачева в матче с «Вегасом»

Российский защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев может не принять участие в ближайшем матче против «Вегас Голден Найтс», который пройдет в ночь с 21 на 22 декабря.

По данным The Hockey News, в клубе рассказали, что вероятность участия россиянина в игре находится в стадии оценки, а степень его повреждения пока не ясна.

Хоккеист заблокировал бросок левой ногой в первом периоде матча с «Сент-Луисом» (6:1) и не смог доиграть встречу.

В этом сезоне НХЛ 25-летний Сергачев провел 33 матча, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.