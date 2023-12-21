Гол с передачи Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Айлендерс»
«Вашингтон» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.
Победную шайбу в овертайме забросил Дилан Строум с передачи российского нападающего Александра Овечкина.
Голкипер островитян Семен Варламов отразил 34 из 37 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
«Вашингтон» набрал 36 очков и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 4-й строчке — 39 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Лапьер — 2 (Протас), 9:56 — 1:0. Фэшинг — 2 (Клаттербак), 21:03 — 1:1. Эдмундсон — 1 (Манта, Лапьер), 33:12 — 2:1. Ли — 9, 52:02 — 2:2. Строум — 13 (бол., Овечкин, Карлсон), 61:41 — 3:2.
Вратари: Кемпер — Варламов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (14+12+8+2) — 32 (7+9+16+0).
Наши: Кузнецов (18.53/2/0), Мирошниченко (10.14/2/0), Овечкин (19.01/5/-2) — Романов (24.18/2/+2).
21 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|29
|16
|13
|36
|6
|Нью-Джерси
|30
|16
|14
|34
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|33
|11
|22
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|4
|Тампа-Бэй
|33
|15
|18
|35
|5
|Детройт
|32
|15
|17
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|27
|11
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|19
|12
|41
|2
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|31
|16
|15
|34
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|28
|18
|10
|40
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|32
|9
|23
|21
|21.12
|03:30
|
Виннипег – Детройт
|5 : 2
|21.12
|03:30
|
Вашингтон – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|21.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93