«Ванкувер» выставил Виртанена на драфт отказов с целью расторжения контракта
19:05
«Ванкувер» намерен расстаться с нападающим Джейком Виртаненом. Клуб выставил его на драфт отказов, после чего с ним будет расторгнут контракт, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
Договор с 24-летним канадцем рассчитан еще на год. По нему он получает 2,55 миллиона долларов за сезон.
Ранее стало известно, что Виртанен проходит обвиняемым по делу о сексуальном домогательстве. Он был исключен из состава команды на время расследования.
Виртанен был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.
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