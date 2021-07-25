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«Ванкувер» выставил Виртанена на драфт отказов с целью расторжения контракта

19:05
Джейк Виртанен. Фото Getty Images
Джейк Виртанен. Фото Getty Images
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«Ванкувер» намерен расстаться с нападающим Джейком Виртаненом. Клуб выставил его на драфт отказов, после чего с ним будет расторгнут контракт, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Договор с 24-летним канадцем рассчитан еще на год. По нему он получает 2,55 миллиона долларов за сезон.

Ранее стало известно, что Виртанен проходит обвиняемым по делу о сексуальном домогательстве. Он был исключен из состава команды на время расследования.

Виртанен был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. В прошлом сезоне форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.

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Иван Шитик все материалы автора

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