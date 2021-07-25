Марк Стаал подписал новый контракт на год с «Детройтом»

Защитник Марк Стаал остался в «Детройте». Он подписал новый контракт на год, сообщает сайт клуба.

UPDATE: The Detroit #RedWings today agreed to terms with defenseman Marc Staal on a one-year contract extension. pic.twitter.com/ajdvbGxDq1 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) July 25, 2021

34-летний игрок обороны получит 2 миллиона долларов.

Стаал в прошлом сезоне набрал 10 (3+7) очков в 56 матчах регулярного чемпионата за «Ред Уингз».