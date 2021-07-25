Марк Стаал подписал новый контракт на год с «Детройтом»
19:32
Защитник Марк Стаал остался в «Детройте». Он подписал новый контракт на год, сообщает сайт клуба.
34-летний игрок обороны получит 2 миллиона долларов.
Стаал в прошлом сезоне набрал 10 (3+7) очков в 56 матчах регулярного чемпионата за «Ред Уингз».
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