Яндл провел переговоры с «Бостоном»
18:52
Защитник Кит Яндл провел предварительные переговоры с «Бостоном», сообщает TFP.
Ранее «Флорида» выкупила контракт 34-летнего игрока обороны. До окончания срока контракта Яндла оставалось два года.
В сезоне-2020/21 защитник сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (3+24) очков. Всего в активе Яндла более 1000 матчей в НХЛ в составе «Флориды», «Финикса», «Аризоны» и «Рейнджерс».
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