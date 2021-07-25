Яндл провел переговоры с «Бостоном»

Защитник Кит Яндл провел предварительные переговоры с «Бостоном», сообщает TFP.

Ранее «Флорида» выкупила контракт 34-летнего игрока обороны. До окончания срока контракта Яндла оставалось два года.

В сезоне-2020/21 защитник сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (3+24) очков. Всего в активе Яндла более 1000 матчей в НХЛ в составе «Флориды», «Финикса», «Аризоны» и «Рейнджерс».