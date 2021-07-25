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Яндл провел переговоры с «Бостоном»

18:52
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Защитник Кит Яндл провел предварительные переговоры с «Бостоном», сообщает TFP.

Ранее «Флорида» выкупила контракт 34-летнего игрока обороны. До окончания срока контракта Яндла оставалось два года.

В сезоне-2020/21 защитник сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (3+24) очков. Всего в активе Яндла более 1000 матчей в НХЛ в составе «Флориды», «Финикса», «Аризоны» и «Рейнджерс».

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Иван Шитик все материалы автора

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