«Торонто» потерпел пятое поражение кряду
«Ванкувер» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). «Мэйпл Ливз» потерпели пятое поражение кряду.
«Торонто» лидирует в Северном дивизионе. «Ванкувер» занимает 6-ю строчку.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Торонто» — 6:3 (0:1, 2:1, 4:1)
Голы: Таварес — 15 (Нюландер, Керфут), 16:55 — 0:1. Саттер — 7 (Бесер, Хэмоник), 25:33 — 1:1. Хьюз — 3 (Миллер), 30:08 — 2:1. Таварес — 16 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 37:14 — 2:2. Брукс — 2 (мен., Марнер, Холл), 43:10 — 2:3. Хегландер — 9 (Бесер, Хьюз), 46:43 — 3:3. Пирсон — 7 (бол., Миллер, Хьюз), 49:48 — 4:3. Пирсон — 8, 53:36 — 5:3. Саттер — 8 (мен., п.в., Шмидт), 59:24 — 6:3.
Вратари: Холтби — Риттих (55:36 — 59:24).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (12+8+9) — 40 (13+19+8).
21 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.
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