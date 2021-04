Вратарь «Бостона» Раск вышел на шестое место по количеству сухих матчей в НХЛ среди европейцев

Вратарь «Бостона» Туукка Раск отыграл «на ноль» в матче регулярного сезона НХЛ против «Баффало» (2:0).

Для 34-летнего финна это 51-я игра без пропущенных шайб в лиге, и по этому показателю он догнал чеха Томаша Вокоуна и вышел на шестое место среди европейских вратарей в лиге, сообщает Stats Centre в Twitter 21 апреля.

Больше только у чеха Ярослава Галака (52), россиянина Евгения Набокова и финна Пекки Ринне (по 59), шведа Хенрика Лундквиста (64) и чеха Доминика Гашека (81).

В нынешнем сезоне НХЛ Раск провел 18 матчей, в 11 из которых добыл победы. Процент отраженных бросков составляет 91,6.

