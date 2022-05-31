«Ванкувер» перевел братьев Сединов в отдел развития игроков

Братья Хенрик и Даниэль Седины получили должности в отделе развития игроков «Ванкувера», сообщает Sportsnet.

В прошлом году они были назначены специальными советниками генерального менеджера Джима Беннинга.

По ходу сезона он был уволен. Новыми руководителями стали Джим Рутерфорд (президент по хоккейным операциям) и Патрик Альвин (генменеджер).

Братья теперь будут отвечать за работу с игроками «Кэнакс» на льду и за его пределами, а также станут кураторами фарм-клуба команды в АХЛ.

К отделу развития также присоединятся бывшие игроки НХЛ Микаэль Самуэльссон и Майк Комисарек.