Вячеслав Быков заявил, что Шестеркин и Панарин помогли «Рейнджерс» переломить ход серии с «Каролиной»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал игру вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и форварда команды из Нью-Йорка Артемия Панарина в серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».

«В этой серии мы увидели превосходную игру от Игоря и Артемия. Они помогли «Рейнджерс» переломить ход в серии за последние два матчи и переиграть «Каролину». Шестеркин вообще сейчас один из лучших вратарей НХЛ, ставит новые рекорды и делает какое-то рекордное число сейвов за клуб. Хочется пожелать ему только сохранить текущую форму и продолжить великие традиции нашей вратарской школы», — приводит «РБК Спорт» слова Быкова.

Сегодня, 31 мая «Рейнджерс» обыграли «Каролину» (6:2) в седьмом матче и вышли в полуфинал плей-офф, в котором встретятся с «Тампой». Первый матч серии пройдет 2 июня, начало — в 3.00 (мск).