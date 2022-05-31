Генеральный менеджер «Сент-Луиса» рассказал о будущем Тарасенко в команде

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг коротко прокомментировал будущее российского нападающего Владимира Тарасенко в команде.

«Я не волнуюсь о пребывании Влади на следующий год», — приводит слова Армстронга в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

Контракт форварда с зарплатой в 7,5 миллиона долларов с «блюзменами» рассчитан до конца сезона-2022/23.

30-летний нападающий «Блюз» в 75 матчах регулярного чемпионата набрал счет 82 (34+48) очка. Россиянин также принял участие в 12 матчах плей-офф, которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.