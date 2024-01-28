Защитник «Рейнджерс» дисквалифицирован на 2 игры за удар в голову форварда «Вегаса» Дорофеева

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба наказан двухматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 83 тысяч долларов за удар локтем в голову фоварда «Вегаса» Павла Дорофеева, сообщает пресс-служба НХЛ.

27 января во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Рейнджерс» (2:5) защитник гостей Труба в левом круге вбрасывания ударил российского нападающего локтем в голову. Судьи никак не отреагировали на этот инцидент, а Дорофеев после происшествия больше не выходил на лед.

В этом сезоне Труба набрал 19 (3+16) очков в 48 играх за «Рейнджерс». На счету Дорофеева 14 (7+7) очков в 29 матчах сезона.