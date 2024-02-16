Гол Задорова помог «Ванкуверу» обыграть «Детройт»

«Ванкувер» на своем льду победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За хозяев голом отметился российский защитник Никита Задоров. Это первый гол 28-летнего хоккеиста за «Кэнакс» после обмена из «Калгари».

«Ванкувер» одержал третью победу подряд в НХЛ. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (80 очков после 55 игр). «Детройт» с 60 очками за 53 игры идет восьмым на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Детройт» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Миллер — 24, 7:37 — 1:0. Линдхольм — 11 (Петтерссон), 9:31 — 2:0. Задоров — 2 (Петтерссон, Хегландер), 32:51 — 3:0. Комфер — 12 (Кейн, Фишер), 34:25 — 3:1. Линдхольм — 12 (Петтерссон), 52:59 — 4:1.

Вратари: Демко — Лион.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 21 (6+10+5) — 28 (3+10+15).

Наши: Задоров (17.53/1/+1), Михеев (15.18/0/-1) — Костин (6.58/0/0).

16 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18947 зрителей.