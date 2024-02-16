Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:35

Гол Задорова помог «Ванкуверу» обыграть «Детройт»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ванкувер» на своем льду победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За хозяев голом отметился российский защитник Никита Задоров. Это первый гол 28-летнего хоккеиста за «Кэнакс» после обмена из «Калгари».

«Ванкувер» одержал третью победу подряд в НХЛ. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (80 очков после 55 игр). «Детройт» с 60 очками за 53 игры идет восьмым на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Детройт» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Миллер — 24, 7:37 — 1:0. Линдхольм — 11 (Петтерссон), 9:31 — 2:0. Задоров — 2 (Петтерссон, Хегландер), 32:51 — 3:0. Комфер — 12 (Кейн, Фишер), 34:25 — 3:1. Линдхольм — 12 (Петтерссон), 52:59 — 4:1.

Вратари: Демко — Лион.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 21 (6+10+5) — 28 (3+10+15).

Наши: Задоров (17.53/1/+1), Михеев (15.18/0/-1) — Костин (6.58/0/0).

16 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18947 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Детройт Ред Уингз
1
0
Читайте также
Украинец отказался фотографироваться с россиянином на чемпионате Европы по борьбе
Косторная и Куница, Гуменник, Муравьева и Валиева не выступят на Спартакиаде 2024
Карлсон заявил об отсрочке неизбежного мира из-за финансовой помощи США Киеву
Москвичи выберут имя амурскому тигру из Московского зоопарка
В Совфеде назвали бредом заявление о планах ЕС жить без российского газа
ВС РФ поразили 140 целей ВСУ на краснолиманском направлении
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин — о попадании Кузнецова в программу помощи хоккеистам: «Мы переписываемся. Все будет нормально»

Овечкин — о смерти отца: «Очень скучаем. Не хватает его и общения с ним»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 54 35 19 73
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 55 29 26 65
4 Нью-Джерси 53 27 26 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Питтсбург 51 24 27 55
7 Вашингтон 52 23 29 54
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 35 19 74
2 Бостон 54 32 22 74
3 Тампа-Бэй 55 30 25 65
4 Торонто 52 28 24 64
5 Детройт 53 27 26 60
6 Монреаль 54 22 32 52
7 Баффало 53 23 30 50
8 Оттава 50 22 28 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 34 20 74
2 Колорадо 55 33 22 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 53 29 24 60
5 Нэшвилл 54 27 27 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 52 23 29 50
8 Чикаго 54 14 40 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 55 37 18 80
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 50 31 19 63
4 Лос-Анджелес 51 25 26 60
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 54 25 29 55
7 Анахайм 53 19 34 40
8 Сан-Хосе 53 15 38 35
Результаты / календарь
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
16.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 6 : 3
16.02 03:00
Оттава – Анахайм
 1 : 5
16.02 03:00
Торонто – Филадельфия
 4 : 3 ОТ
16.02 03:00
Рейнджерс – Монреаль
 7 : 4
16.02 03:00
Баффало – Флорида
 0 : 4
16.02 03:00
Бостон – Сиэтл
 1 : 4
16.02 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 1 : 2
16.02 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 9
16.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
 6 : 3
16.02 04:30
Чикаго – Питтсбург
 1 : 4
16.02 05:00
Калгари – Сан-Хосе
 3 : 6
16.02 06:00
Ванкувер – Детройт
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 93
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 55 89
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 80
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 45
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 54 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости