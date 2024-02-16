Овечкин — о смерти отца: «Очень скучаем. Не хватает его и общения с ним»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о годовщине смерти отца.

— В одном из своих текстов я предположил, что, возможно, у вашего спада в результативности чисто человеческая причина — огромным ударом для вас стала смерть вашего отца.

— 15 февраля как раз год без него. Конечно, очень скучаем. Конечно, не хватает его и общения с ним. Понятное дело, тяжело. Но это жизнь. Надо находить силы и двигаться вперед.

— Смотрите иногда на место на трибуне Capital One Arena, где он сидел?

— Конечно. Тем более что там сейчас сидит моя жена — со старшим сыном Сережей, а иногда и с младшим, Илюшей. Смотрю — и вспоминаю.

— Часто ли Настя приводит на игры детей?

— Пятилетний Сережа приходит на каждую игру. Илюше на вечерние тяжело, он еще маленький (три года. — Прим. И.Р.). Но когда матч дневной, в час или в три, как недавно с «Ванкувером», — тоже обязательно приходит.

— Сережа сейчас катается?

— Да. Здесь была проблема со льдом, но сейчас нашли.

— Хотите видеть его новым Овечкиным в профессиональном хоккее?

— Поживем — увидим. Заставлять не будем. Мальчик он спортивный, азартный, хоккей любит. Дай бог, чтобы все получилось!

15 февраля 2023 года Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила. Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.