Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его партнер по команде Евгений Кузнецов не сообщал ему о своем желании пройти программу помощи игрокам НХЛ.

— Стал ли для вас неожиданностью уход Кузнецова в программу помощи игрокам НХЛ? Говорил ли он вам об этом заранее, объяснял ли почему?

— Нет, мы с ним на эту тему не разговаривали. Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого (участия в такой программе. — Прим. И.Р.).

— Сейчас с ним нет никакой связи?

— Мы переписываемся. Все будет нормально!

— Вам более-менее понятно, когда будет?

— Нет, этого не знаю.

6 февраля стало известно, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В сезоне-2023/24 Евгений Кузнецов провел 43 матча за «Вашингтон» и набрал 17 (6+11) очков.