В США подсчитали, сколько Овечкин может забить до конца регулярки НХЛ

Паблик StatCentre опубликовал расчеты результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Если 37-летний россиянин продолжит забивать в нынешнем темпе, то к концу регулярного чемпионата НХЛ у него будет 52 гола в 81 матче. Таким образом, он сократит отставание от Уйэна Гретцки в списке лучших бомбардиров лиги до 62 шайб.

На данный момент у Овечкина 812 голов за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он идет на втором месте, уступая Гретцки, который забросил 894 шайбы.

В текущем сезоне российский форвард провел 50 матчей за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка.