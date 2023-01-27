ESPN снял документальный фильм об Александре Овечкине
Телеканал ESPN снял документальный фильм о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине, написал в Twitter эксперт и бывший хоккеист Кевин Уикс.
Премьера фильма под названием «GR8TNESS» состоится 4 февраля. В этот день также пройдет Матч всех звезд НХЛ.
Напомним, что событие пройдет 4 февраля 2023 года в городе Санрайз, на домашней арене клуба НХЛ «Флорида Пантерз».
Традиционно Матчи звезд состоят из двух частей: конкурсов мастерства в первый день и турнир в формате 3х3 между командами дивизионов — во второй.
37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894).
Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 32 шайбы и 22 результативные передачи.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|47
|30
|17
|68
|2
|Нью-Джерси
|48
|31
|17
|66
|3
|Рейнджерс
|48
|26
|22
|60
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|48
|24
|24
|57
|6
|Айлендерс
|50
|23
|27
|51
|7
|Филадельфия
|50
|20
|30
|49
|8
|Коламбус
|48
|15
|33
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|38
|10
|80
|2
|Торонто
|49
|30
|19
|68
|3
|Тампа-Бэй
|47
|31
|16
|63
|4
|Баффало
|48
|26
|22
|55
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|47
|21
|26
|50
|7
|Оттава
|47
|21
|26
|45
|8
|Монреаль
|49
|20
|29
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|28
|22
|65
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|4
|Колорадо
|47
|26
|21
|55
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|47
|28
|19
|61
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|49
|23
|26
|55
|6
|Ванкувер
|48
|19
|29
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
|28.01
|03:00
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|28.01
|03:00
|
Каролина – Сан-Хосе
|- : -
|28.01
|03:00
|
Рейнджерс – Вегас
|- : -
|28.01
|03:00
|
Торонто – Оттава
|- : -
|28.01
|03:00
|
Флорида – Лос-Анджелес
|- : -
|28.01
|04:30
|
Даллас – Нью-Джерси
|- : -
|28.01
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|28.01
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|28.01
|23:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|22
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|37
|2.24