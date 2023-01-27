ESPN снял документальный фильм об Александре Овечкине

Телеканал ESPN снял документальный фильм о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине, написал в Twitter эксперт и бывший хоккеист Кевин Уикс.

Премьера фильма под названием «GR8TNESS» состоится 4 февраля. В этот день также пройдет Матч всех звезд НХЛ.

Напомним, что событие пройдет 4 февраля 2023 года в городе Санрайз, на домашней арене клуба НХЛ «Флорида Пантерз».

Традиционно Матчи звезд состоят из двух частей: конкурсов мастерства в первый день и турнир в формате 3х3 между командами дивизионов — во второй.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894).

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 32 шайбы и 22 результативные передачи.