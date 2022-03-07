Шестеркин стал третьей звездой недели в НХЛ

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был выбран третьей звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. Он выиграл все три матча, пропуская в среднем 1,67 шайбы за игру и отражая 95,5 процента бросков.

Второй звездой стал нападающий «Аризоны» Ник Шмальц. В двух играх он набрал 8 (3+5) очков, причем во встрече с «Оттавой» он набрал сразу 7 (2+5) баллов за результативность.

Первой звездой стал нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. Он забросил 7 шайб в трех встречах.